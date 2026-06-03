LIVE Olimpia Milano-Brescia Serie A basket 2026 in DIRETTA | gara-3 spartiacque per la serie si alza la palla a due al Forum
La partita tra Olimpia Milano e Brescia è iniziata con Shavon Shields che ha segnato il primo canestro da tre punti. La gara rappresenta un momento decisivo nella serie, con Milano che conduce per 3-0. La palla a due è stata alzata al Forum, dando il via al match. La sfida è valida per la serie di playoff e potrebbe determinare l’esito della serie.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Shavon Shields da tre per il primo canestro del match. Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Ellis A. Brooks Shields LeDay Nebo (Olimpia Milano); N. Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (Brescia) 19:55 E’ il momento della presentazione dei due roster! 19:52 Squadre che sono già sul parquet dell’Unipol Forum di Assago (Milano) per completare il riscaldamento in vista della palla a due tra meno di dieci minuti. 19:49 Chi prevarrà dalla sfida odierna si presenterà quindi alla gara-2 in programma tra 48 ore col match-point a disposizione per chiudere la serie e centrare la finale, con la sconfitta che proverà quindi a forzare la decisiva gara-5 che si disputerebbe in caso al PalaLeonessa di Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto
Notizie e thread social correlati
LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due al PalaLeonessa per gara-2Alle 19:55 si è alzata la palla a due al PalaLeonessa, dando inizio a gara-2 tra Brescia e Olimpia Milano nella Serie A di basket 2026.
LIVE Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-3 spartiacque per la serieNella partita di oggi tra Olimpia Milano e Brescia si gioca una delle gare più decisive della serie.
Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; LIVE Brescia-Olimpia Milano 85-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Della Valle e Ivanovic sugli scudi, la Germani pareggia i conti; Conclusa Gara 1 di Brescia - Milano: l'EA7 Emporio Armani vince 72-88!; Live Olimpia Milano - Brescia - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 03/06/2026.
LIVE LBA | Germani Brescia - Olimpia Milano: dove in TV, preview, la diretta (ore 20) #LBASerieA | #pianetabasket x.com
La battaglia di Brescia, l'Olimpia cede dopo il testa a testa titola la Repubblica-Milano. E ancora: Al Palaleonessa la spuntano i padroni di casa che portano la serie sull’uno a uno. Ora la sfida si sposta ad Assago. facebook
Diretta Milano Brescia | Streaming video tv: semifinale in parità (gara-3 basket, oggi 3 giugno 2026)Diretta Milano Brescia streaming video tv, oggi mercoledì 3 giugno 2026: orario e risultato live, semifinale gara-3 dei playoff di basket. ilsussidiario.net
Olimpia Milano-Brescia: orario e dove vederla in tv(Adnkronos) – Tornano in campo i playoff della Serie A di basket. Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Olimpia Milano sfida la Germani Brescia – in diretta tv e streaming – in gara-3 nella semifinale degli spa ... msn.com