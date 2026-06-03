LIVE Olimpia Milano-Brescia Serie A basket 2026 in DIRETTA | gara-3 spartiacque per la serie si alza la palla a due al Forum

Notizia in breve

La partita tra Olimpia Milano e Brescia è iniziata con Shavon Shields che ha segnato il primo canestro da tre punti. La gara rappresenta un momento decisivo nella serie, con Milano che conduce per 3-0. La palla a due è stata alzata al Forum, dando il via al match. La sfida è valida per la serie di playoff e potrebbe determinare l’esito della serie.