LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | si alza la palla a due al PalaLeonessa per gara-2

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:55 si è alzata la palla a due al PalaLeonessa, dando inizio a gara-2 tra Brescia e Olimpia Milano nella Serie A di basket 2026. Prima del match, sono stati presentati i roster delle due squadre. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite il link fornito. La palla a due segna l’inizio ufficiale dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti! 19:55 È il momento della presentazione dei due roster. 19:52 Squadre che sono già sul parquet per il riscaldamento che precede la palla a due tra meno di dieci minuti. 19:49 Milano vuole invece provare ad allungare sul 2-0 e presentarsi così mercoledì sera con il match point per volare in semifinale. 19:46 Da una parte Amedeo Della Valle e Miro Bilan, dall’altra parte Armoni Brooks e Zach LeDay per una sfida nella sfida tra grandi stelle. 19:43 La Leonessa è già spalle al muro dopo aver perso il fattore campo in gara-1 48 ore fa (72-88), con i bresciani che devono vincere per pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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