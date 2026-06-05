L'Olimpia Milano sta affrontando Brescia in una partita di Serie A basket 2026. La sfida è in corso e i padroni di casa cercano di chiudere la partita. La diretta live è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2026. Gara-4 forse decisiva per le sorti della semifinale con vista sulla finale scudetto. L’Olimpia Milano dopo aver perso gara-2 ha mostrato i muscoli nella gara-3 disputata tra le mura amiche mercoledì sera (93-68) grazie soprattutto ad un parziale interno di 23-10 nel terzo quarto che ha di fatto spaccato la partita in due, con 20 punti di uno scatenato Shavon Shields (già a quota 14 dopo 20’) e le triple di Leandro Bolmaro (14 punti per l’argentino). Ora per i meneghini il match point a disposizione per conquistare la finale scudetto a tre anni di distanza dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: padroni di casa per chiudere i conti

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