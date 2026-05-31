LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa già spalle al muro

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di Serie A basket 2026 tra Brescia e Olimpia Milano, i padroni di casa si sono trovati già in difficoltà. La partita è in corso e i dettagli aggiornati sono disponibili in tempo reale. È possibile seguire la diretta per conoscere l’andamento del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026. Va in scena la gara-2 delle semifinali scudetto che potrebbe già indirizzare le sorti di questa serie al meglio delle cinque partite. La Germani deve rialzare la testa dopo aver perso il fattore campo in gara-1 terminata venerdì sera (72-88), dove ha sofferto la fisicità degli avversari cercando di limitare i danni dopo essere scivolata addirittura a -26 (58-84) nel quarto conclusivo. Serviranno ancora una volta i punti di Amedeo Della Valle (24 messi a referto in gara-1), con Miro Bilan e Jason Burnell pronti ad osservare il pitturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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