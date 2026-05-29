LIVE Brescia-Olimpia Milano 15-6 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partenza sprint dei padroni di casa
Durante la partita di Serie A di basket tra Brescia e Olimpia Milano, i padroni di casa hanno iniziato con un vantaggio di 15-6. A metà primo quarto, Brescia ha raggiunto un punteggio di 22-14, grazie a un tiro da tre punti di Nunn, che ha concluso un movimento step-back dopo aver ricevuto troppo spazio da Guduric.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 Nunn da tre dopo lo step-back! Troppo spazio concessogli da Guduric. 19-14 Diop con la schiacciata! Ottimo l’assist di Bolmaro. 19-12 BILAN! In post basso il centro di Brescia trova i due punti con la mano debole. Nebo è costretto anche a fare fallo, ma Bilan sbaglia a cronometro fermo. 17-12 Bolmaro trova il primo canestro della serata. L’argentino salta facilmente Della Valle dal palleggio e appoggia a canestro. 17-10 Due su due per Nebo dalla lunetta. 17-8 La super azione di Milano non scuote Brescia. Due punti facili per Rivers sotto canestro. 15-8 STOPPATA DI LEDAY! Non riesce la schiacciata a Ivanovic. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Gara 1 Semifinale | Pre-partita LIVE su YouTube
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