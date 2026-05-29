LIVE Brescia-Olimpia Milano 15-6 Serie A basket 2026 in DIRETTA | partenza sprint dei padroni di casa

Notizia in breve

Durante la partita di Serie A di basket tra Brescia e Olimpia Milano, i padroni di casa hanno iniziato con un vantaggio di 15-6. A metà primo quarto, Brescia ha raggiunto un punteggio di 22-14, grazie a un tiro da tre punti di Nunn, che ha concluso un movimento step-back dopo aver ricevuto troppo spazio da Guduric.