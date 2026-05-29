Alle 20.00 è iniziata la prima gara della semifinale tra Brescia e Olimpia Milano nella Serie A basket 2026. Il match si svolge in Lombardia, con i giocatori pronti a scendere in campo. Due anni fa, un derby lombardo aveva già deciso una semifinale nel campionato. La partita è stata trasmessa in diretta, con i tifosi che si preparano a seguire l’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Mancano solo 10 minuti all’inizio del match! 19.47 Anche due anni fa questo derby lombardo valeva la semifinale del campionato. Allora i meneghini non diedero scampo a Brescia, chiudendo la serie 3-0 e volando in finale, che avrebbero poi vinto contro la Virtus Bologna. Anche quest’anno l’AE7, dopo aver battuto Brescia anche nelle semifinali di Coppa Italia, arriva a questa sfida da favorita, ma Miro Bilan e compagni venderanno cara la pelle per ribaltare il pronostico e impedire che la storia si ripeta. 19.43 Brescia e Milano arrivano a questa semifinale dopo due serie di quarti di finale molto differente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Al via la gara 1 della semifinale! Meneghini favoriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Gara 1 Semifinale | Pre-partita LIVE su YouTube

Notizie e thread social correlati

LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleInizia la serie di semifinale della Serie A1 di basket 2025-2026 con la prima partita tra Brescia e Olimpia Milano.

Brescia-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2026: orario gara-1 semifinale, tv, streamingOggi alle 20:00 si gioca la prima partita delle semifinali dei playoff di Serie A di basket 2026 tra Brescia e Olimpia Milano.

Temi più discussi: LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale; Live Brescia - Olimpia Milano - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 29/05/2026; Tocca a Brescia: nei playoff è la quarta volta; Germani Brescia - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Playoff Serie A LBA 2025/26.

LIVE LBA | Germani Brescia - Olimpia Milano: dove in TV, preview, la diretta (ore 20) #LBASerieA | #pianetabasket x.com

Brescia-Milano, è la quarta volta nei playoff. Ecco i precedentiPer la quarta volta nella storia dei playoff Milano e Brescia incrociano le armi; per la terza volta succede in una semifinale. pianetabasket.com

Playoff scudetto. Brescia in semifinale: sarà derby con l’OlimpiaBrescia vola in semifinale. Da venerdì affronterà l’Olimpia Milano al PalaLeonessa, con gara-2 domenica. La squadra di ... ilgiorno.it