Olimpia Milano ha battuto Brescia 93-68 in gara-3 delle semifinali di Serie A basket 2026, portandosi sul 2-1 nella serie. Bolmaro e Shields sono stati i principali protagonisti della vittoria dei meneghini. La partita si è conclusa alle 21:48, terminando la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:48 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 21:45 Dopo un primo tempo equilibrato punto a punto l’Olimpia ha alzato notevolmente i giri del proprio motore nella ripresa, concedendo solo dieci punti agli avversari e prendendo ulteriormente il largo nel quarto conclusivo. 20 punti di uno scatenato Shavon Shields, con 14 punti di Leandro Bolmaro (di cui 10 solo nella frazione finale) e 12 di Armoni Brooks – 19 punti di un mai domo Amedeo Della Valle e 12 di Jason Burnell per una Germani Brescia spalle al muro, che dovrà vincere gara-4 tra 48 ore circa per pareggiare i conti e riportare la serie al PalaLeonessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 93-68, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Bolmaro e Shields trascinano i meneghini in gara-3, 2-1 nella semifinale

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