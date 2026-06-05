Durante il match di Serie A tra Olimpia Milano e Brescia, il punteggio è di 56-47 a favore della squadra di casa. LeDay ha segnato 11 punti finora. Nel quarto periodo, Nikola Ivanovic è rimasto a terra dopo un’azione, subendo un brutto colpo. Gli ospiti cercano di ridurre il divario e rimanere in partita. La partita prosegue con entrambe le squadre impegnate nel tentativo di migliorare il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brutto colpo per Nikola Ivanovic nell’ultima azione del quarto che rimane a terra. Ultimo minuto del terzo quarto. 66-55 Completato il 2+1 dall’ex Trento. 65-55 Shavon Shields col fallo! 63-55 Virata di Jason Burnell per tenere Brescia a contatto. 63-53 23 di Jason Burnell a cronometro fermo. 63-51 Secondo canestro consecutivo di Armoni Brooks. 61-51 Jason Burnell dal pitturato. 61-49 Canestro di classe di Armoni Brooks per il +12. 59-49 Penetrazione di Demetre Rivers. 59-47 12 di Zach LeDay a cronometro fermo. 58-47 Armoni Brooks in schiacciata per il +11 Olimpia. 56-47 Miro Bilan sulla linea di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 56-47, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di LeDay, gli ospiti provano a rimanere in scia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Olimpia Milano - Brescia Extended Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Olimpia Milano-Brescia 55-50, Serie A basket 2026 in DIRETTA: i meneghini provano a dare una scossa nella ripresaDurante la partita tra Olimpia Milano e Brescia, Milano ha raggiunto un vantaggio di sette punti grazie a un tiro di Quinn Ellis, che ha concluso...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-35, Serie A basket 2026 in DIRETTA: ospiti per la prima volta in vantaggioNel corso della partita tra Brescia e Olimpia Milano, i milanesi hanno ottenuto per la prima volta un vantaggio, portandosi sul 36-35.

Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; Conclusa Gara 2 di Brescia - Milano: la Germani vince 85-79 e pareggia la serie sull'1-1!; LIVE Brescia-Olimpia Milano 85-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Della Valle e Ivanovic sugli scudi, la Germani pareggia i conti; Olimpia Milano-Brescia oggi, playoff Serie A basket. Orario e dove vederla in tv.

LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale - x.com

Olimpia Milano vs Germani Brescia: diretta 3Q 59-49 6'3Q: comincia la terza frazione con Brescia che segna e Nebo che risponde +8 a 8'35'', Della Valle da tre 48-43 a 8'01''. pianetabasket.com

Olimpia Milano-Brescia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-4, tv, programma, streamingSi disputa questa sera gara-4 della semifinale della Serie A di basket tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia, con i padroni di casa che guidano ... oasport.it