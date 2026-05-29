LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-35 Serie A basket 2026 in DIRETTA | ospiti per la prima volta in vantaggio
Nel corso della partita tra Brescia e Olimpia Milano, i milanesi hanno ottenuto per la prima volta un vantaggio, portandosi sul 36-35. Dopo un errore dalla lunetta di Della Valle, che ha segnato due punti su tre tentativi, l’Olimpia ha preso il controllo del punteggio. Successivamente, Brooks ha recuperato un pallone e ha concluso in contropiede, contribuendo ad aumentare il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-35 Un altro errore di Della Valle dalla lunetta. La guardia azzurra ne mette di nuovo 2 su tre 34-35 Primo vantaggio dell’Olimpia! Brooks recupera palla e vola in contropiede. Lo statunitense serve poi Bolmaro, che, tutto solo sotto canestro, deve solo appoggiare. 34-33 Bolmaro si arresta nell’angolo e mette il tiro. L’argentino è però di poco dentro l’area e il canestro vale “solo” 2. 34-31 Della Valle mette 2 liberi su 3 32-31 Brooks in contropiede fa tutto da solo in coast to coast! Penetrazione rapidissima e vincente dello statunitense. 32-29 Diop ne mette due facili facili sotto canestro dopo l’assist perfetto di Guduric. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pallacanestro Brescia vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A
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