LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-35 Serie A basket 2026 in DIRETTA | ospiti per la prima volta in vantaggio

Notizia in breve

Nel corso della partita tra Brescia e Olimpia Milano, i milanesi hanno ottenuto per la prima volta un vantaggio, portandosi sul 36-35. Dopo un errore dalla lunetta di Della Valle, che ha segnato due punti su tre tentativi, l’Olimpia ha preso il controllo del punteggio. Successivamente, Brooks ha recuperato un pallone e ha concluso in contropiede, contribuendo ad aumentare il vantaggio.