LIVE Olimpia Milano-Brescia 23-15 Serie A basket 2026 in DIRETTA | meneghini a +8 alla prima sirena

Notizia in breve

L'Olimpia Milano conduce con un punteggio di 23-15 sulla Germani Brescia al termine del primo quarto. La partita è iniziata con i meneghini che hanno preso un vantaggio di otto punti alla prima sirena. Ora si apre il secondo quarto, con le due squadre pronte a riprendere il gioco. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.