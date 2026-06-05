LIVE Olimpia Milano-Brescia 23-15 Serie A basket 2026 in DIRETTA | meneghini a +8 alla prima sirena

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Olimpia Milano conduce con un punteggio di 23-15 sulla Germani Brescia al termine del primo quarto. La partita è iniziata con i meneghini che hanno preso un vantaggio di otto punti alla prima sirena. Ora si apre il secondo quarto, con le due squadre pronte a riprendere il gioco. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto: dopo 10? l’Olimpia Milano avanti 23-15 sulla Germani Brescia. 23-15 22 anche per Armoni Brooks. 21-15 22 di Jason Burnell ai liberi. 21-13 Miro Bilan da due. 21-11 Schiacciata in contropiede di Quinn Ellis per il vantaggio in doppia cifra dell’Olimpia. 19-11 Assist di Shields, appoggio morbido di Nebo. 17-11 Scarico di Bilan per Burnell, con la Germani che trova due punti. 17-9 Penetrazione micidiale di Armoni Brooks! L’Olimpia prova a scappare subito, time-out Brescia. 15-9 Shields da tre! Milano ribatte prontamente, +6. 12-9 Completato il 2+1 dal centro croato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Olimpia Milano – Brescia: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

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