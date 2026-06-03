LIVE Olimpia Milano-Brescia 19-18 Serie A basket 2026 in DIRETTA | primo quarto intenso meneghini a +1
Allo scadere del primo quarto, Olimpia Milano guida 19-18 contro Brescia. Brescia si porta avanti con un semi-gancio di Jason Burnell, che segna il suo ottavo punto. La partita è iniziata con un ritmo intenso, con i meneghini che sono avanti di un punto. La diretta continuerà a seguire gli sviluppi del match di Serie A basket 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-23 Semi-gancio di Jason Burnell per riportare Brescia avanti (8 punti per l’ex Sassari). 21-21 BOLMARO PER IL PARI. 19-21 CJ MASSINBURG! TRIPLA, CHE RIENTRO PER IL GIOCATORE DOPO IL LUNGO INFORTUNIO. Inizia il secondo quarto. Si chiude il primo quarto sul 19-18 in favore dell’Olimpia Milano sulla Germani Brescia. 19-18 TAP-IN DI DIOP SULLA SIRENA! 17-18 12 di Ndour per il +1 Germani. 17-17 Palleggio, arresto e tiro di Leandro Bolmaro. 15-17 Rimbalzo di Ndour e appoggio di Burnell. +2 Brescia. 15-15 Ousmane Diop su assist di Leandro Bolmaro. Ancora pareggio. 13-15 Tap-in di Burnell per riportare davanti gli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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