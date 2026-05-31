LIVE Brescia-Olimpia Milano 23-15 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Germani a +8 alla prima sirena

Notizia in breve

Durante la partita tra Brescia e Olimpia Milano, la Germani ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 23-15. Alla fine del secondo quarto, Brescia ha mantenuto un margine di 31-26, grazie a tre liberi di Nikola Ivanovic, che ha portato la squadra a +5. La partita prosegue con il punteggio aggiornato di 60-55, con Brescia in vantaggio.