LIVE Brescia-Olimpia Milano 23-15 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Germani a +8 alla prima sirena
Durante la partita tra Brescia e Olimpia Milano, la Germani ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 23-15. Alla fine del secondo quarto, Brescia ha mantenuto un margine di 31-26, grazie a tre liberi di Nikola Ivanovic, che ha portato la squadra a +5. La partita prosegue con il punteggio aggiornato di 60-55, con Brescia in vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-26 33 ai liberi per Nikola Ivanovic, con Brescia che torna a +5. 28-26 12 di Diop in lunetta. 28-25 Demetre Rivers per ridare ossigeno a Brescia. 26-25 Appoggio di Ousmane Diop per il -1 Olimpia. 26-23 22 di Armoni Brooks dopo i liberi per rifarsi sotto a -3. Fallo antisportivo di Jayden Nunn. 26-22 Dentro il libero aggiuntivo del serbo ex Fenerbahce Istanbul. 26-21 Marko Guduric col fallo! Milano non molla, -5. Time-out Cotelli. 26-19 Bomba di Leandro Bolmaro per far saltare il PalaLeonessa! 23-19 Schiacciata dopo il backdoor di Leandro Bolmaro. Inizia il secondo quarto! La tripla di David Cournooh non va a bersaglio: alla prima sirena Brescia avanti 23-15 sull’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Brescia Leonessa vs Olimpia Milano: live score Italian LBA Lega Serie A Basketball
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