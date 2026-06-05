LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati

Alle pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, Bezzecchi ha migliorato il suo tempo, raggiungendo il secondo posto a 134 millesimi da Aldeguer. Marquez si trova al terzo posto, a 147 millesimi dal leader. Le Aprilia cercano di rispondere alle Ducati, che guidano la classifica. La sessione è ancora in corso e i piloti si sfidano per ottenere la miglior posizione possibile in vista delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Bezzecchi prosegue nel suo run, migliora ancora e si porta al secondo posto a 134 millesimi da Aldeguer, terzo Marquez a 147. 15.12 Aldeguer migliora di nuovo e porta il limite a 1:38.162 con 434 millesimi su Acosta e 448 su Martin, poi Bezzecchi quarto a 483 15.10 Bezzecchi procede su parziali record poi trova traffico nel T4 e si ferma in quinta posizione a 538 millesimi da Aldeguer. 15.09 Aldeguer chiude un altro giro importante a soli 7 millesimi dal suo limite precedente. Acosta si porta a 133 millesimi, quindi terzo Martin a 309. 15.07 Aldeguer sale in vetta in 1:38.463 con 388 millesimi su Acosta e 687 su Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

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