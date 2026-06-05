LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle pre-qualifiche del GP Ungheria 2026, Bezzecchi ha migliorato il suo tempo, raggiungendo il secondo posto a 134 millesimi da Aldeguer. Marquez si trova al terzo posto, a 147 millesimi dal leader. Le Aprilia cercano di rispondere alle Ducati, che guidano la classifica. La sessione è ancora in corso e i piloti si sfidano per ottenere la miglior posizione possibile in vista delle qualifiche ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Bezzecchi prosegue nel suo run, migliora ancora e si porta al secondo posto a 134 millesimi da Aldeguer, terzo Marquez a 147. 15.12 Aldeguer migliora di nuovo e porta il limite a 1:38.162 con 434 millesimi su Acosta e 448 su Martin, poi Bezzecchi quarto a 483 15.10 Bezzecchi procede su parziali record poi trova traffico nel T4 e si ferma in quinta posizione a  538 millesimi da Aldeguer. 15.09 Aldeguer chiude un altro giro importante a soli 7 millesimi dal suo limite precedente. Acosta si porta a 133 millesimi, quindi terzo Martin a 309. 15.07 Aldeguer sale in vetta in 1:38.463 con 388 millesimi su Acosta e 687 su Marquez. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

live motogp gp ungheria 2026 in diretta scattano le pre qualifiche le aprilia vogliono rispondere alle ducati
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche, le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Hungarian GP

Video MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Hungarian GP

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche. Nuovo capitolo della sfida Aprilia-Ducati

Temi più discussi: MotoGP, programma e orari del GP Ungheria; MotoGP GP Ungheria, dove vedere la gara di Balaton: gli orari Tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Ungheria 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Balaton in diretta TV e streaming; LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: riparte la sfida Bezzecchi-Martin, Ducati attesa ad una reazione.

live motogp gp ungheriaMotoGP, Bezzecchi nella conferenza del GP Ungheria: Mugello? Ho rivisto la gara 10 volteAlex Marquez è ancora assente dopo l'operazione alla clavicola successiva al brutto incidente di Barcellona: questa volta (dopo Michele Pirro al Mugello) il team Gresini lo sostituirà con Iker Lecuona ... sport.sky.it

live motogp gp ungheriaLIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: scattano le pre-qualifiche, le Aprilia vogliono rispondere alle DucatiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web