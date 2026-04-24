Alle 15.00 di oggi si svolgono le pre-qualifiche del GP di Spagna, quarta tappa del Campionato Mondiale MotoGP 2026. La sessione si tiene in un momento di grande attenzione tra le squadre di Aprilia e Ducati, che continuano a sfidarsi per le posizioni migliori. Questa gara si svolge in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per la pressione che esercita sui piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per le pre-qualifiche del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2026. 11.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 15.00 per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.38 Aprilia nel segno di Bezzecchi, il più convincente della squadra di Noale per la costanza di rendimento dimostrata, visto il 10° tempo di Martin. In difficoltà Bagnaia che fatica tantissimo in frenata e l’11° crono a 0?730 la dice lunga. 11.36 Nel frattempo Jorge Martin è andato a terra, nel provare la partenza. Le gomme fredde hanno tradito lo spagnolo, che comunque non ha riportato conseguenze per il crash.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche. Nuovo capitolo della sfida Aprilia-Ducati

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