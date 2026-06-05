CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Buongiorno e benvenuti al Balaton Park! Tra 30 minuti prenderanno il via le attesissime pre-qualifiche del GP di Ungheria della MotoGP. 11.37 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.36 A questo punto non ci rimane che attendere le pre-qualifiche delle ore 15.00 che andranno a definire la top10 che eviterà la Q1 di domani. Bezzecchi deve risalire la china, Bagnaia invece cerca conferme. 11.34 Si chiude una FP1 decisamente indicativa. Marquez sembra davvero in palla al Balaton Park e a livello fisico prova a essere della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 15.00 le pre-qualifiche, le Aprilia vogliono rispondere alle Ducati

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