LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | alle 10 | 45 la FP1 sarà Aprilia-Ducati al Balaton Park?
Alle 10:45 si svolge la prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2026 di MotoGP al Balaton Park. La giornata vede in pista Aprilia e Ducati, con l’obiettivo di ottenere i tempi migliori. Lo scorso anno, la vittoria in gara fu conquistata da Marc Marquez. La sessione di oggi sarà seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulle performance dei piloti e delle squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Un anno fa come sono andate le cose? La vittoria nella gara della classe regina è andata, tanto per cambiare, a Marc Marquez. Il Cabroncito ha fatto sua anche la Sprint Race. In Moto2 successo per David Alonso, mentre in Moto3 la vittoria è andata a Maximo Quiles. 10.29 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP 2026 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 173 2 Jorge Martin (Aprilia) 156 3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 134 4 Pedro Acosta (KTM) 103 5 Ai Ogura (Aprilia) 92 6 Raul Fernandez (Aprilia) 88 7 Francesco Bagnaia (Ducati) 82 8 Marc Marquez (Ducati) 71 9 Alex Marquez (Ducati) 67 10 Fermin Aldeguer (Ducati) 58 11 Luca Marini (Honda) 46 12 Brad Binder (KTM) 42 13 Enea Bastianini (KTM) 39 14 Franco Morbidelli (Ducati) 38 15 Fabio Quartararo (Yamaha) 37 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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