LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | alle 10 | 45 la FP1 sarà Aprilia-Ducati al Balaton Park?

Notizia in breve

Alle 10:45 si svolge la prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2026 di MotoGP al Balaton Park. La giornata vede in pista Aprilia e Ducati, con l’obiettivo di ottenere i tempi migliori. Lo scorso anno, la vittoria in gara fu conquistata da Marc Marquez. La sessione di oggi sarà seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulle performance dei piloti e delle squadre.