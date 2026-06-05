Inizia la prima giornata del Gran Premio d’Ungheria 2026 di MotoGP. La sfida tra Bezzecchi e Martin riparte, mentre la casa costruttrice Ducati si attende una reazione dopo le prime sessioni di prove. Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e le qualifiche del weekend, con tutte le novità e i risultati delle sessioni di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Ungheria, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato magiaro, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto al Mugello. L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da 17 punti a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito ungherese, assai tortuoso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: riparte la sfida Bezzecchi-Martin, Ducati attesa ad una reazione

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