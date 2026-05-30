La seconda giornata del Gran Premio d’Italia di MotoGP 2026 si è conclusa con Ducati in testa, mentre Bezzecchi e Martin si sono sfidati con Marquez, Bagnaia e Di Giannantonio. La gara si svolge sul circuito di misura, con le qualifiche che hanno visto i piloti confrontarsi su tempi e strategie. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, e i piloti continuano a spingere per migliorare le posizioni. La corsa prosegue con l’attenzione rivolta alle performance dei favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si entra nel vivo sul circuito del Mugello con le qualifiche e la Sprint Race. Si riaccende il duello in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. L’italiano arriva a questo week-end da leader del Mondiale con 15 punti di margine sullo spagnolo. L’iberico è cresciuto in maniera impressionante rispetto ai primi fine-settimana e il romagnolo dovrà tenerne conto in vista di quel che sarà. Entrambi hanno faticato a trovare la quadra nel corso delle pre-qualifiche, non riuscendo a massimizzare la prestazione come avrebbero voluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Ducati favorita, Bezzecchi e Martin sfidano Marquez, Bagnaia e Di Giannantonio

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MotoGP, Mugello (GP Italia), Ducati, Tardozzi: le parole su Marquez e Bagnaia dopo le pre-qualifiche

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