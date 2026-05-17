LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si riparte Jorge Martin può dare scacco a Bezzecchi

Durante il Gran Premio di Catalogna del 2026, la gara è ripresa dopo l'incidente di Alex Marquez, che è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. La corsa prosegue con Jorge Martin che tenta di superare Bezzecchi, mentre i piloti affrontano le ultime fasi della competizione. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento in pista, mentre le squadre monitorano le condizioni dei loro piloti e le strategie per le fasi finali. La gara si svolge sotto un cielo nuvoloso, con la tensione che si fa sentire tra gli appassionati.

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