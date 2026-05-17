LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si riparte Jorge Martin può dare scacco a Bezzecchi
Durante il Gran Premio di Catalogna del 2026, la gara è ripresa dopo l'incidente di Alex Marquez, che è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. La corsa prosegue con Jorge Martin che tenta di superare Bezzecchi, mentre i piloti affrontano le ultime fasi della competizione. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento in pista, mentre le squadre monitorano le condizioni dei loro piloti e le strategie per le fasi finali. La gara si svolge sotto un cielo nuvoloso, con la tensione che si fa sentire tra gli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Alex Marquez è stato portato in ospedale con l’ambulanza. 14.44 La pit-lane riaprirà alle 14.48. Verrà applicata la procedura rapida. 14.43 Bezzecchi finora non ci ha capito nulla in questo fine settimana. Difficile che il trend possa mutare in questo ultimo scorcio di gara. 14.41 La pista è stata completamente ripulita. 14.40 La griglia è stata aggiornata: Ogura è 11° davanti a Bezzecchi. 1 Pedro Acosta KTM 2 Raul Fernandez Aprilia 3 Jorge Martin Aprilia 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 5 Johann Zarco Honda 6 Franco Morbidelli Ducati 7 Joan Mir Honda 8 Fermin Aldeguer Ducati 9 Luca Marini Honda... 🔗 Leggi su Oasport.it
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