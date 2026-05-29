Durante le pre-qualifiche del GP Italia 2026 di MotoGP, Bagnaia ha iniziato con un buon ritmo, mentre Bezzecchi e Martin si sono concentrati sulla loro strategia di confronto. Marquez si trova attualmente in 11ª posizione, a circa 0,566 secondi dal leader, e si muove con un passo più lento rispetto agli altri piloti. La sessione prosegue con le squadre che monitorano attentamente le prestazioni dei loro piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Gira abbastanza piano Marquez, attualmente 11° a 0?566. In tutto questo Bagnaia sta effettuando dei long run con media e soft in 1’46?56, sulla falsariga di quanto fatto da Bezzecchi precedentemente. 15:19 Sul tracciato Marc Marquez, che sta avendo un approccio molto prudente in questo day-1. Ora vedremo se salirà di colpi. 15:17 Bezzecchi è rientrato dopo una serie di giri in 1’46” basso, ora vedremo cosa succederà nel secondo run. 15:15 Bezzecchi gira sul passo dell’1:46.5. Una simulazione di passo gara interessante. 15:14 Di seguito l’ordine dei tempi: 1 Francesco Bagnaia 63 1:45.697 — Ducati Ducati Lenovo Team 2 Alex Rins 42 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bagnaia parte forte nelle pre-qualifiche, Bezzecchi e Martin si marcano, Marquez guardingo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MOTOGP ITALIA 2026 HARI INI: Jadwal Lengkap Mugello Dari FP1, Kualifikasi, Sprint & Race LIVE TRANS7

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi in crescita. Marquez non brillaDurante le sessioni di pre-qualifica del GP USA 2026 di MotoGP, Bagnaia si è posizionato in testa, mentre Bezzecchi ha migliorato il suo tempo...

LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco velocissimo nelle pre-qualifiche, Marc Marquez e Bagnaia in scia. Bezzecchi faticaNelle pre-qualifiche del GP Brasile 2026 di MotoGP, Zarco si è mostrato molto rapido, con Marc Marquez e Bagnaia che lo seguono da vicino.

Temi più discussi: MotoGP al Mugello: programma e orari del GP d'Italia; MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; DIRETTA MOTOGP GP Italia 2026: Live FP1 e Prove - CRONACA; MotoGP, GP Italia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29-31 maggio al Mugello.

GP d'Italia, la conferenza piloti LIVE: parola a Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #ItalianGP sport.sky.it/motogp/2026/05… x.com

Junior GP - Serie di supporto MotoGP Turno 1: Catalunya In diretta su YouTube reddit

GP Italia: venerdì alle 10.45 le FP1 LIVE su Sky e NOWVuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare Guarda il GP d'Italia su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it

LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Bagnaia parte forte nelle pre-qualifiche, Bezzecchi e Martin si marcano, Marquez guardingoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d'Italia, settimo ... oasport.it