LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Alex Marquez in vetta nelle FP1 cade Martin Bene Bezzecchi alle 15 | 00 le pre-qualifiche

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026 di MotoGP, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, mentre il pilota Martin è uscito di pista e ha avuto una caduta. La sessione ha visto anche buone performance da parte di Bezzecchi, che si è posizionato tra i più veloci. Le pre-qualifiche sono programmate per le 15:00, e gli aggiornamenti sulla gara continueranno a seguire. Questa è stata l'ultima nota della sessione di oggi, con la prossima in programma nel primo pomeriggio.

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11.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 15:00 per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.37 Una parentesi la merita Martin, per la sua caduta in curva-12, che l’ha costretto a chiudere anzitempo il suo turno. Il pilota dell’Aprilia ha perso l’anteriore nella percorrenza della curva citata, andando contro le barriere con la moto e impattando probabilmente anche con la moto di Noale. Nulla di grave per lui, al di là di un dolore al braccio sinistro, ma non dovrebbe esserci nulla di rotto. 11.35 Alex Marquez è stato il migliore di questa FP1 in Catalogna. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini ha sfruttato le gomme nuove, per stampare il crono di 1’39"950 a precedere Jorge Martin (Aprilia) di 0"349, che ha siglato il crono con gomme usate, e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) con gomme usate a 0"393. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez in vetta nelle FP1, cade Martin. Bene Bezzecchi, alle 15:00 le pre-qualifiche
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