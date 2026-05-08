Alle 10:45 è iniziata la prima sessione di prove libere sul circuito di Le Mans, sede del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. Il tracciato, famoso per il suo andamento “Stop & Go”, si trova a circa 200 km da Parigi e ospita questa tappa del campionato. Durante le sessioni di oggi si confrontano le squadre Aprilia e Ducati, con i piloti alle prese con le prime valutazioni delle moto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.21 Il circuito Bugatti di Le Mans, situato a circa 200 km da Parigi, è un tracciato permanente celebre per il suo layout “Stop & Go”. È caratterizzato da brusche frenate seguite da forti accelerazioni, mettendo a dura prova la stabilità in staccata e la trazione delle moto. 10.18 Ci si aspetta una reazione della Ducati, ma sono da valutare i problemi tecnici legati alla GP26. Le vittorie di Marc e Alex Marquez nella Sprint e nel GP sono stati dei segnali, ma la consistenza da parte della scuderia di Borgo Panigale, relativamente al Team Factory, è venuta meno. 10.15 A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: dalla FP1 alle 10:45, confronto Aprilia-Ducati

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