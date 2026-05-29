Alle 10:45 si svolge la prima sessione di prove libere del GP Italia 2026 di MotoGP, con Aprilia e Ducati in pista e il ritorno di Marquez. La giornata prevede diverse sessioni di prove e qualifiche, mentre il programma dettagliato è stato annunciato per venerdì 29 maggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:21 Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 29 maggio, si inizierà a fare sul serio sul tracciato toscano. Si partirà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Il modo giusto per rompere il ghiaccio con le curve iconiche del Mugello e testare i motori a quasi 360kmh sul lungo rettilineo del traguardo. Alle ore 15.00, poi, sarà la volta delle pre-qualifiche (durata 60 minuti) che andranno a comporre la top10 che domani in occasione delle qualifiche potrà evitare la pericolosa Q1. 10:18 Coloro che vogliono confermarsi, ovviamente, sono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: nuovo confronto Aprilia-Ducati, torna Marquez. Dalle 10:45 la FP1

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