LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bezzecchi in scia ad Aldeguer Bagnaia pensa al passo gara

Al decimo posto, Di Giannantonio si trova a 717 millesimi da Aldeguer, che guida la gara. Fernandez è quinto, a 404 millesimi, mentre Miller occupa l’ottava posizione, a 601 millesimi dal leader. Bezzecchi è in scia ad Aldeguer, mentre Bagnaia valuta il passo gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Di Giannantonio si porta al decimo posto a 717 millesimi da Aldeguer, Fernandez quinto a 404, mentre Miller è ottavo a 601. 15.23 Marini chiude il suo giro e fa segnare un 1:38.532 e sale in quarta posizione a 370 millesimi dalla vetta. 15.22 Di Giannantonio torna in pista e migliora ma rimane 15* a 1.202 da Aldeguer. Marini si lancia ed è record nel T1 attenzione. 15.20 AGGIORNAMENTO TEMPI PRE-QUALIFICHE 1 Fermin ALDEGUER 54 Q2 1:38.162 5 0.000 0.000 1:53.923 6 Ducati 2 Marco BEZZECCHI 72 Q2 1:38.175 8 0.013 0.013 1:49.204 9 Aprilia 3 Marc MARQUEZ 93 Q2 1:38.309 7 0.134 0.147 1:56.092 8 Ducati 4 Pedro ACOSTA 37 Q2 1:38. 🔗 Leggi su Oasport.it

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