LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Martin svetta e cade nella FP1 Bene Bezzecchi sul passo gara Bagnaia in difficoltà
Nella prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026, Martin si distingue in testa ma si rovescia a metà turno. Bezzecchi mostra un buon ritmo e mantiene un passo gara stabile, mentre Bagnaia fatica a trovare il ritmo giusto. La pista è affollata di piloti che cercano di adattarsi alle condizioni del circuito. Attualmente, in pista ci sono Bezzecchi e Bagnaia, entrambi impegnati nelle prove. Seguiranno aggiornamenti sulle prestazioni dei piloti durante le qualifiche e le altre sessioni.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 In questo momento in pista, insieme, Bezzecchi e Bagnaia. 11.21 Incidenti pericolosi per via del fatto che la via di fuga non sia stata sufficiente per fare in modo che il pilota non andasse a fermarsi nelle vicinanze delle barriere. 11.20 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Jorge Martin 89 1:40.299 — Aprilia Aprilia Racing 2 Fabio Di Giannantonio 49 1:40.343 +0.044 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 3 Pedro Acosta 37 1:40.388 +0.089 KTM Red Bull KTM Factory Racing 4 Marco Bezzecchi 72 1:40.422 +0.123 Aprilia Aprilia Racing 5 Enea Bastianini 23 1:40.436 +0.137 KTM Red Bull KTM Tech3 6 Fermin Aldeguer 54 1:40. 🔗 Leggi su Oasport.it
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