LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Martin svetta e cade nella FP1 Bene Bezzecchi sul passo gara Bagnaia in difficoltà

Nella prima sessione di prove libere del GP Catalogna 2026, Martin si distingue in testa ma si rovescia a metà turno. Bezzecchi mostra un buon ritmo e mantiene un passo gara stabile, mentre Bagnaia fatica a trovare il ritmo giusto. La pista è affollata di piloti che cercano di adattarsi alle condizioni del circuito. Attualmente, in pista ci sono Bezzecchi e Bagnaia, entrambi impegnati nelle prove. Seguiranno aggiornamenti sulle prestazioni dei piloti durante le qualifiche e le altre sessioni.

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