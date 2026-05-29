LIVE MotoGP GP Italia 2026 in DIRETTA | Aldeguer precede Bagnaia nella FP1 Bezzecchi davanti a Martin e Marquez prudente

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP, Aldeguer ha registrato il miglior tempo, superando Bagnaia. Bezzecchi ha concluso davanti a Martin, mentre Marquez si è mantenuto prudente, arrivando 20° con un distacco di 1,437 secondi dalla prima posizione. A circa metà sessione, Marquez è entrato in pista, senza migliorare la posizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:20 Marc Marquez in pista, attualmente 20° a 1?437 dalla vetta. 11:18 Migliora Mir e si porta in quinta piazza a 0?476. Honda che, visto il quarto tempo di Marini, dà segnali. 11:16 Come riportato i colleghi di Sky Sport, Marc Marquez molto probabilmente concluderà il week end. 11:14 Morbidelli migliora e si porta in terza posizione a 0?322, mentre Martin gira sullo stesso passo di Bezzecchi. Molto vicini i due alfieri dell’Aprilia. 11:13 Luca Marini si inserisce in top-3, segnando il terzo tempo a 0?330. Bezzecchi fa prove di passo gara, girando in 1’47?45. 11:11 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fermin Aldeguer 54 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Aldeguer precede Bagnaia nella FP1, Bezzecchi davanti a Martin e Marquez prudente
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