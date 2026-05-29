Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026 di MotoGP, Aldeguer ha registrato il miglior tempo, superando Bagnaia. Bezzecchi ha concluso davanti a Martin, mentre Marquez si è mantenuto prudente, arrivando 20° con un distacco di 1,437 secondi dalla prima posizione. A circa metà sessione, Marquez è entrato in pista, senza migliorare la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:20 Marc Marquez in pista, attualmente 20° a 1?437 dalla vetta. 11:18 Migliora Mir e si porta in quinta piazza a 0?476. Honda che, visto il quarto tempo di Marini, dà segnali. 11:16 Come riportato i colleghi di Sky Sport, Marc Marquez molto probabilmente concluderà il week end. 11:14 Morbidelli migliora e si porta in terza posizione a 0?322, mentre Martin gira sullo stesso passo di Bezzecchi. Molto vicini i due alfieri dell’Aprilia. 11:13 Luca Marini si inserisce in top-3, segnando il terzo tempo a 0?330. Bezzecchi fa prove di passo gara, girando in 1’47?45. 11:11 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fermin Aldeguer 54 1:46. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: Aldeguer precede Bagnaia nella FP1, Bezzecchi davanti a Martin e Marquez prudente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marc Márquez, Pecco, Alex y Aldeguer en la FIESTA de DUCATI | MOTOGP 2025

Notizie e thread social correlati

LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez svetta nella FP1, cade Martin. Bene Bezzecchi, Bagnaia in difficoltà. Dalle 15:00 le pre-qualificheNella prima sessione di prove libere del GP della Catalogna 2026, Alex Marquez ha ottenuto il miglior tempo, mentre Martin è caduto durante la...

LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: vanno via Bezzecchi, Acosta e Martin. Bagnaia davanti a MarquezDurante la gara di MotoGP negli Stati Uniti, alcuni piloti hanno già abbandonato la corsa, tra cui Bezzecchi, Acosta e Martin.

Temi più discussi: MotoGP al Mugello: programma e orari del GP d'Italia; DIRETTA MOTOGP GP Italia 2026: Live FP1 e Prove - CRONACA; MotoGP GP Italia, dove vedere la gara del Mugello: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Italia 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 29-31 maggio al Mugello.

GP d'Italia, la conferenza piloti LIVE: parola a Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #ItalianGP sport.sky.it/motogp/2026/05… x.com

MotoGP, GP Italia 2026: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio del Mugello in diretta TV e streamingGli orari del GP d'Italia MotoGP 2026 al Mugello che si apre oggi: programma completo, diretta TV su Sky, streaming NOW e Sky Go, diretta in chiaro su ... fanpage.it

Junior GP - Serie di supporto MotoGP Turno 1: Catalunya In diretta su YouTube reddit

GP Italia: venerdì alle 10.45 le FP1 LIVE su Sky e NOWVuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare Guarda il GP d'Italia su Sky o in streaming su NOW ... sport.sky.it