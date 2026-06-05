LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Acosta parte forte Marquez e Di Giannantonio inseguono
Fernandez ha migliorato i suoi tempi in tutte le sezioni del circuito, segnando un 1:39. A 11.17, la sessione di qualifiche è in corso e Acosta ha preso un buon ritmo, mentre Marquez e Di Giannantonio sono ancora nelle posizioni di inseguimento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 Fernandez si rilancia, migliora in tutti i settori e fa segnare un 1:39.338. Tempo però cancellato per un track limit. 11.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Marc MARQUEZ 93 1:38.626 12 0.000 1:38.626 12 Ducati 2 Pedro ACOSTA 37 1:39.005 7 0.379 1:39.663 11 KTM 3 Raul FERNANDEZ 25 1:39.655 11 1.029 1:39.655 11 Aprilia 4 Fabio DI GIANNANTONIO PIT 49 1:39.820 6 1.194 1:55.772 12 Ducati 5 Diogo MOREIRA 11 1:39.829 8 1.203 1:40.595 11 Honda 6 Marco BEZZECCHI 72 1:40.017 9 1.391 1:42.808 10 Aprilia 7 Francesco BAGNAIA PIT 63 1:40.071 5 1.445 1:48.868 10 Ducati 8 Luca MARINI PIT 10 1:40.091 11 1.465 1:56. 🔗 Leggi su Oasport.it
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