Durante la gara del GP USA 2026 di MotoGP, Bezzecchi si trova a pochi decimi da Acosta, mentre Martin ha già staccato gli altri piloti. Bezzecchi e Acosta hanno formato un primo gruppetto che sta mantenendo un buon margine sugli inseguitori. Di Giannantonio ha avuto una partenza difficile e si trova più indietro rispetto ai primi. La corsa prosegue con i piloti impegnati in un avvicendamento di posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Bezzecchi, Acosta e Martin hanno già creato un gap nei confronti degli inseguitori. -19 Caduta per Zarco. -19 BAGNAIA INFILA MARQUEZ ALL’INTERNO ed è quinto! -19 Battaglia furibonda tra Di Giannantonio e Marquez, Bagnaia prova ad approfittarne. -20 CONTATTO! Acosta va largo, Bezzecchi si infila subito e passa dopo una sportellata. Speriamo tutto regolare. -20 giri al termine. Acosta in testa davanti a Bezzecchi e Martin. Poi Marquez, Di Giannantonio e Bagnaia. SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP degli USA 2026 di MotoGP! MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 22.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi tallona Acosta, brutta partenza di Di Giannantonio

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