LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Acosta svetta nelle pre-qualifiche Bagnaia e Bezzecchi in scia

Durante le pre-qualifiche del GP di Francia 2026, Acosta ha ottenuto il miglior tempo, mentre Bagnaia e Bezzecchi si sono posizionati subito dietro. Alle 15.23, Luca Marini ha completato un giro con la Honda in 1’30”921 utilizzando gomme usate. La sessione prosegue con vari piloti in pista, seguendo l’andamento delle qualifiche ufficiali in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Gran giro di Luca Marini con la Honda, che sigla un tempo da 1’30?921 con gomme usate. 15.22 Martin scala la classifica e si porta in ottava posizione a 0?331 dalla vetta, mentre Marc Marquez stampa un giro da 1’31?784. Caduta per Aldeguer senza conseguenze. 15.21 Sul tracciato anche Pedro Acosta e Di Giannantonio. 15.20 Migliora il suo tempo Martin, ma non in maniera significativa: 15° lo spagnolo a 0?556 dalla vetta. Distacchi, comunque, molto risicati. 15.19 Sul tracciato anche i due fratelli Marquez e Marini. 15.18 Martin stampa il 16° tempo a 0?892. 15.17 In pista, in questo momento, Jorge Martin che non ha tempo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in scia Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2 Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi in crescita. Marquez non brilla Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans; LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi riparte da Le Mans, pista ‘amica’ della Ducati; MotoGp, si corre a Le Mans: programma, orari e dove vedere il Gp di Francia. LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Acosta svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in sciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Sul tracciato anche Pedro Acosta e Di Giannantonio. 15.20 Migliora il suo tempo Martin, ma non in maniera ... oasport.it DIRETTA MOTOGP | Pre-qualifiche streaming video tv GP Francia 2026 Le Mans: si comincia! (8 maggio)Diretta MotoGp prove libere GP Francia 2026 Le Mans live streaming video tv oggi venerdì 8 maggio: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net La MotoGP ha cambiato la normativa sulla corsia di immissione della Pitlane dopo le polemiche su Marc Márquez dopo la Sprint di Jerez. A partire da Le Mans, l'ingresso in pit lane dovrà essere rispettato in maniera tassativa, fino a raggiungere il segnale di c - facebook.com facebook #MotoGP | Quartararo conferma che a Le Mans userà l'aerodinamica 2025 della Yamaha x.com