LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio parte forte nelle pre-qualifiche Bagnaia cade

Nella sessione di pre-qualifiche del GP di Spagna 2026, il pilota italiano ha mostrato un buon ritmo, mentre un altro ha subito una caduta durante le prove. Nel frattempo, un altro concorrente ha cambiato gomme, completando un tentativo in 1’37”0 e posizionandosi settimo a poco più di mezzo secondo dal leader. La giornata delle qualifiche prosegue con diversi piloti impegnati nelle sessioni di prova sul circuito spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Gomme nuove per Aldeguer, che completa il primo time-attack in 1’37?0 portandosi in settima piazza a 511 millesimi dalla testa. 15.35 Cade Martin! Lo spagnolo dell’Aprilia scivola in curva 13, ma ha tutto il tempo per tornare a piedi in pit-lane e prepararsi per il prossimo run con la seconda moto. 15.33 Nessuno si migliora in questa fase, ma tra poco cominceranno i primi time-attack. 15.30 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Fabio DI GIANNANTONIO Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 1:36.560 2 Alex MARQUEZ BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.046 3 Marc MARQUEZ Ducati Lenovo Team Ducati +0.298 4 Johann ZARCO LCR Honda Honda +0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio parte forte nelle pre-qualifiche, Bagnaia cade Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio e Bezzecchi partono forte nelle pre-qualifiche, in difficoltà Bagnaia Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio super nelle pre-qualifiche, bene Marquez e Bezzecchi. Bagnaia in difficoltà Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP a Jerez: il programma completo con gli orari del GP Spagna; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; Dove vedere il Gp di Spagna di MotoGp in tv e streaming. LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio parte forte nelle pre-qualifiche, Bagnaia cadeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Cade Martin! Lo spagnolo dell'Aprilia scivola in curva 13, ma ha tutto il tempo per tornare a piedi in ... oasport.it Diretta MotoGp prove libere GP Spagna 2026 Jerez live streaming video tv: orari, tempi, classifiche e cronaca (oggi venerdì 24 aprile)Diretta MotoGp prove libere GP Spagna 2026 Jerez live streaming video tv oggi venerdì 24 aprile: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net Intanto, MemasGP è a bordo pista a seguire le Practice della Moto3 e guardate chi c’è in azione: il vincitore del GP di Austin, Guido Pini. #MemasGP #SpanishGP #MotoGP #Moto3 facebook Yamaha-Ogura, Brivio (Aprilia Trackhouse): "Dispiace ma fa parte del gioco, ora un pilota esperto" #SkyMotori #Ogura #MotoGP #SpanishGP #Trackhouse x.com