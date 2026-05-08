LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio parte forte nella FP1 Bagnaia in scia e Bezzecchi lavora sul set-up

Nella prima sessione di prove libere del GP di Francia di MotoGP, il pilota italiano ha segnato il miglior tempo con un crono di 1:31.01, partendo subito forte. A seguire, il suo compagno di squadra si trova in seconda posizione, mentre un altro italiano lavora sul set-up della moto. Dopo la prima ora di sessione, Bezzecchi è tornato sul circuito di Le Mans per continuare il lavoro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Bezzecchi torna sul tracciato di Le Mans. 11.01 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Fabio Di Giannantonio 49 1:31.302 — Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 314.5 2 Joan Mir 36 1:31.607 +0.305 Honda Honda HRC Castrol 316.5 3 Francesco Bagnaia 63 1:31.666 +0.364 Ducati Ducati Lenovo Team 288.2 4 Marc Marquez 93 1:31.788 +0.486 Ducati Ducati Lenovo Team 315.5 5 Johann Zarco 5 1:31.798 +0.496 Honda Castrol Honda LCR 317.5 6 Pedro Acosta 37 1:31.830 +0.528 KTM Red Bull KTM Factory Racing 316.5 7 Diogo Moreira 11 1:31.833 +0.531 Honda Pro Honda LCR 298.5 8 Luca Marini 10 1:31.872 +0.570 Honda Honda HRC Castrol 310.🔗 Leggi su Oasport.it

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