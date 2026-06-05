LIVE Milan – Rangnick giorni chiave Glasner più avanti ma occhio alle sorprese

Il club ha rimosso l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico. Sono in corso le ricerche per individuare i loro sostituti. La rivoluzione riguarda sia la sfera societaria sia quella tecnica. Tra i nomi in circolazione, si parla di un possibile cambio di allenatore e di un nuovo direttore sportivo. La situazione è in evoluzione e non sono ancora stati annunciati nuovi incarichi.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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