La società sta procedendo a un rinnovamento completo, con l’eliminazione del direttore generale, del direttore sportivo, dell’allenatore e del direttore tecnico. Sono in corso le selezioni per i nuovi responsabili di queste posizioni. Sul fronte tecnico, l’allenatore in pole position è una figura con esperienza nel settore, ma bisogna valutare le condizioni fisiche e contrattuali. Al momento, sono in corsa anche altri candidati con esperienze come allenatori in club di alto livello.

Terzo giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola, il nome più caldo per la panchina, sembra raffreddarsi: non sarebbe convinto del budget di mercato esiguo dei rossoneri. Rimangono in corsa altri profili, tutti stranieri: dai dirigenti agli allenatori contattati, pare non ci sia neanche un italiano. Xavi resta un profilo forte per la panchina, mentre Rangnick potrebbe ricoprire il ruolo di DT. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Iraola in pole, ma occhio alle condizioni. In ascesa Rangnick e Glasner?

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