LIVE Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | serve vincere per continuare a sperare

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra Italia e Serbia, si è verificata una situazione di emergenza. La partita si sta giocando in diretta e i giocatori delle due squadre sono stati coinvolti in un episodio che ha richiesto l’intervento dei servizi medici. La partita prosegue con entrambe le squadre in campo, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Serbia valido per la quinta e penultima giornata del turno di qualificazione per i Mondiali del 2027 che verranno disputati in Brasile, con le azzurre di Andrea Soncin che si giocano il tutto per tutto per restare in corsa al primo posto del girone, l’unico valido per il passaggio diretto alla competizione continentale. L’ Italia, che ha 5 punti dopo quattro partite, affronta la Serbia ferma invece ad 1 quando la Danimarca si trova ad 8 punti con tre lunghezze di distanza e lo fa dopo aver perso 1-0 con la Svezia, pareggiato 1-1 e 0-0 contro le già citate biancorosse e trionfato contro le avversarie di oggi per 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La squadra dell'Italia per le prossime qualificazioni ai mondiali contro Serbia e Svezia reddit

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