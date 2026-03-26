LIVE Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | serve vincere per continuare a sperare

Alle ore 20.45 si gioca la partita tra Italia e Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. La squadra di Baldini cerca una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione, nonostante alcune assenze tra i giocatori convocati. La partita viene trasmessa in diretta e sarà possibile seguirla aggiornandosi sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA, Baldini punta alla vittoria nonostante le defezioni. Il percosso verso gli Europei Under 21 del 2027 ricomincia da Empoli. Oggi la cornice è quella dello stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” in Toscana che ospiterà la settima tappa del cammino di qualificazione per l’Italia di Baldini. Un match, quello contro la Macedonia del Nord, che significa molto più di un semplice impegno da calendario per via della classifica. L’Italia nel gruppo occupa attualmente la seconda posizione con 15 punti, viene dalla sconfitta contro la Polonia prima in classifica e dalla vittoria contro il Montenegro terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperare Articoli correlati Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingNel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match... Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streamingRiprendono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella settima giornata, la seconda del girone di... Altri aggiornamenti su LIVE Italia Macedonia del Nord... Temi più discussi: Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord domani alle 18.15; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperareArticolo: F1, Lewis Hamilton pronto a sfatare il tabù degli anta anche sulle vittorie? Nel XXI secolo non c’è ancora riuscito nessuno! Articolo: MotoGP, statistiche GP USA 2026. Austin, da feudo di ... oasport.it Dove vedere Italia Under 21-Macedonia del Nord Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Italia-Macedonia del Nord, partita delle Qualificazioni agli Europei Under 21: le formazioni e come seguire il match. msn.com Grande giornata di sport per l’Italia domani Ore 18.00 Sinner-Tiafoe (Quarti Miami Open) Ore 18.15 Italia-Macedonia U21 (Qualificazioni Europei U21) Ore 20.45 Italia-Irlanda del Nord (Qualificazioni Mondiali) x.com Daffara con l'under 21: domani Italia-Macedonia del Nord, martedì Svezia-Italia #Avellino - facebook.com facebook