LIVE Italia-Serbia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | azzurre obbligate a vincere per sperare

Le azzurre sono obbligate a vincere contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La partita si sta giocando e gli aggiornamenti sono in tempo reale. La squadra italiana cerca di ottenere i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita è in corso e si aspetta la conclusione del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e la Serbia valido per la quinta e penultima giornata del turno di qualificazione per i Mondiali del 2027 che verranno disputati in Brasile, con le azzurre di Andrea Soncin che si giocano il tutto per tutto per restare in corsa al primo posto del girone, l’unico valido per il passaggio diretto alla competizione continentale. L’ Italia, che ha 5 punti dopo quattro partite, affronta la Serbia ferma invece ad 1 quando la Danimarca si trova ad 8 punti con tre lunghezze di distanza e lo fa dopo aver perso 1-0 con la Svezia, pareggiato 1-1 e 0-0 contro le già citate biancorosse e trionfato contro le avversarie di oggi per 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 2027: come funzionano, gironi e avversarie dell'Italia

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La squadra dell'Italia per le prossime qualificazioni ai mondiali contro Serbia e Svezia reddit

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