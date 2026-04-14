Oggi si gioca la partita tra Italia e Serbia, valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali femminili del 2027 in Brasile. La cronaca si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sullo svolgimento del match. La squadra italiana cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre le avversarie serbe vogliono ottenere punti importanti nel girone di qualificazione. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione tra le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Serbia valido per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Brasile. Le azzurre di Andrea Soncin hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa per il primo posto, unico dei quattro disponibili del girone che vale l’accesso diretto nella competizione internazionale. Nelle prime due partite, le ragazze italiane hanno perso con la Svezia per 0-1 prima, e pareggiato contro la Danimarca con il risultato che è stato bloccato sull’1-1, nonostante l’ottimo match giocato dalle nostre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre non possono più sbagliare

LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre per rimettersi in carreggiataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e...

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Highlights: Bosnia Erzegovina-Italia 1-1 (5-2 d.c.r.) | Playoff Mondiali 2026

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La Nazionale italiana femminile si gioca una fetta importante del proprio futuro nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Le Azzurre affrontano in trasferta la Serbia in una sfida delicata per restare in corsa nel girone facebook