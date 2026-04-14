LIVE Serbia-Italia 0-6 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | dominio tennistico delle azzurre di Soncin!

Nella partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile 2027, l’Italia ha concluso con un risultato di 6 a 0 contro la Serbia. La gara si è svolta con un predominio delle azzurre, che hanno segnato sei gol senza subirne. La cronaca si è conclusa alle 20.13, con il pubblico che ha seguito l’evento attraverso la diretta di OA Sport. La partita si è giocata senza ulteriori dettagli sui singoli giocatori o le tappe specifiche del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Vi ringraziamo per averci fatto compagnia nel corso di questo bellissimo match per l’Italia femminile, buon proseguimento di serata a tutti! 20.12 Per l’Italia era importante segnare tante reti, sia per ritrovare la vittoria che mancava da sette partite e sia per la differenza reti che, come già detto, sarà fondamentale ai fini della qualificazione. Le ragazze di Andrea Soncin torneranno in campo sabato 18 aprile alle 15.00 contro la Danimarca, un’altra partita che è obbligatorio vincere! 20.11 Sei reti, sei marcatrici diverse, con Girelli, Lenzini e Oliviero che segnano nel primo tempo mentre Caruso, Cantore e Greggi segnano nel secondo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-6, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: dominio tennistico delle azzurre di Soncin! LIVE Serbia-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: Oliviero raddoppia il punteggio, dominio delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? – Greggi riceve palla al limite dell’area e calcia, con Kostic che devia in calcio d’angolo! 41? –... LIVE Serbia-Italia 0-4, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gol balistico di Caruso, poker delle azzurre!79' – Ancora Cantore che va ad un passo dal quinto gol dell’Italia, la diagonale dell’azzurra non trova il secondo palo. Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. LIVE Serbia-Italia 0-6, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: dominio tennistico delle azzurre di Soncin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 L'Italia domina la prima parte di gara e segna tre gol, con uno annullato ingiustamente per un fuorigioco ... oasport.it Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com