LIVE Italia-Serbia 3-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | tris delle azzurre che sperano nella qualificazione diretta!

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre hanno concluso la partita con un risultato di 3-0 contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. La gara si è svolta senza ulteriori aggiornamenti o eventi rilevanti. La cronaca si chiude qui, con i tifosi ancora in attesa di ulteriori sviluppi sulla qualificazione diretta.

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ITALIA vs SERBIA - Qualificazioni Mondiale FEMMINILE - DIRETTA LIVE - Cronaca campo 2d/3d ore 18;15

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