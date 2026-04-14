LIVE Serbia-Italia 0-2 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | Oliviero raddoppia il punteggio dominio delle azzurre!

Durante la partita valida per le qualificazioni mondiali di calcio femminile 2027 tra Serbia e Italia, le azzurre hanno segnato due volte e mantenuto il possesso del pallone per buona parte del tempo. Al 43 minuto, Greggi ha calciato dalla distanza e Kostic ha deviato in calcio d’angolo. Due minuti prima, un cross di Glionna ha sfiorato il palo, con Kostic che ha deviato rischiando di segnare contro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? – Greggi riceve palla al limite dell’area e calcia, con Kostic che devia in calcio d’angolo! 41? – Deviazione pericolosissima sul cross di Glionna, che sfiora il palo! Anche in questo caso Kostic non avrebbe potuto fare nulla. 38? – Caruso ha cercato l’inserimento di Glionna, Kostic interviene senza problemi. 35? – CHE GOL HA FATTO OLIVIEROOOOOOOOOO! La nostra numero 13 cerca il cross dopo l’uno-due di tacco con Caruso, la palla viene deviata in porta! Le azzurre trovano un meritatissimo doppio vantaggio! SERBIA-ITALIA 0-2!! 32? – Altra, ennesima, occasione dell’Italia con Glionna che dopo uno slalom arriva sul fondo e cross, la palla viene allontana ma arriva Giugliano che calcia di prima, Kostic respinge! 30? – Opportunità per Mateijc con la difesa dell’Italia che si fa trovare impreparata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: Oliviero raddoppia il punteggio, dominio delle azzurre! LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le azzurre non possono più sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre spalle al muro, serve cambiare marciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e... Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com LIVE Serbia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: la solita Girelli trova la rete del vantaggio azzurro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e ... oasport.it Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com