All’inizio del secondo tempo, il risultato tra Italia e Serbia rimane sullo 0-0. La Serbia ha tentato di verticalizzare subito, mentre l’Italia si è preparata a intervenire. La partita si gioca durante le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Le azzurre cercano di ottenere una vittoria nella ripresa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? La Serbia proba subito a verticalizzare, con Salvai pronta ad intervenire. INIZIA IL SECONDO TEMPO 19.19 Si sta preparando Cantore, la calciatrice di Washington entra in campo per Dragoni. 19.18 Sta per iniziare il secondo tempo, le squadre stanno rientrando in campo. 19.16 Inizia il match tra Svezia e Danimarca, vi aggiorneremo nel caso in cui dovesse cambiare il risultato. 19.13 Anche l’Italia annuncia la fine della prima parte di gara. #ItaliaSerbia 0?-0? #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi pic.twitter.comBk5wgDgCGw — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) June 5, 2026 19.10 Siamo in attesa dell’inizio del secondo tempo, fondamentale per il futuro della Nazionale italiana di calcio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurre a caccia della vittoria

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ITALIA vs SERBIA - Qualificazioni Mondiale FEMMINILE - DIRETTA LIVE - Cronaca campo 2d/3d ore 18;15

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(Non è) #CalcioFemminile / Vigilia #Italia- #Serbia, #DiGuglielmo (che giocherà nella sua #Pisa) in conferenza stampa: In #Nwsl il livello è altissimo, sto lavorando e migliorando di settimana in settimana sui duelli individuali. La clip su #Instagram x.com

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Saluti dalla Serbia reddit