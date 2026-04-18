LIVE Danimarca-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il secondo tempo azzurre a caccia della vittoria

La partita tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, è ripresa con il secondo tempo. Le azzurre cercano un gol che potrebbe dare una spinta decisiva alla loro posizione in classifica. Finora il punteggio è rimasto sullo 0-0, con entrambe le squadre che si sono affrontate senza segnare nelle prime fasi del secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? – Ottimo secondo tempo dell’Italia che cerca un vantaggio che sarebbe importantissimo per la classifica. 60? – Giugliano sceglie Caruso dal limite dell’area, ma viene murata! 59? – Cantore difende palla spalle alla porta e trova Di Guglielmo che prende in pieno volto la povera Sorensen, calcio d’angolo. 58? – Colpo di testa di Sandbech che da calcio d’angolo sfiora il palo, occasione pericolosissima della Danimarca. 57? – Floe lotta con Salvai che è ammonita e deve gestire la marcatura, la palla arriva a Thogersen che calcia da fuori con la deviazione che devia in angolo la sfera. 56? – OCCASIONE...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurre a caccia della vittoria Notizie correlate LIVE Italia-Danimarca 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match delle azzurre!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? – Il primo possesso del match è dell’Italia che gestisce con Linari e Salvai. Leggi anche: LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match spartiacque delle azzurre Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Qualificazioni la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027, terza giornata: vittorie importanti per Italia, Inghilterra, Paesi Bassi e Danimarca; Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico; L'Italia femminile batte 6-0 la Serbia nel match di qualificazione ai Mondiali 2027. LIVE Danimarca-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, azzurre a caccia della vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Attendiamo l'inizio del secondo tempo, ma le azzurre sembrano essere sulla strada giusta per trovare la ... oasport.it Calcio, Mondiali donne: ora in campo Danimarca-ItaliaProsegue il cammino della Nazionale femminile nelle qualificazioni al Campionato Mondiale 2027. Nel Gruppo A1, l'Italia affronta oggi in trasferta la Danimarca (diretta su Rai2 e streaming su Rainews. msn.com Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi - facebook.com facebook Danimarca Italia Oggi 15.00 Parken Stadion Copenaghen Qualificazioni Mondiali #RaiDue #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi x.com