LIVE Serbia-Italia 0-3 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Allo stadio si sta giocando la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Dopo il primo tempo concluso con un risultato di 0-3, i tifosi attendono con interesse l'inizio del secondo tempo, che è stato appena avviato. Durante il match, si segnalano alcune azioni di pressione da parte delle giocatrici serbe e tentativi di superare la difesa avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? – Rischio di Kostic che dribbla addirittura Glionna che pressava su di lei. 53? – Lenzini serve Girelli che di testa cerca il secondo palo, sospiro di sollievo per Kostic. 53? – Altra occasione per Caruso che viene lasciata liberissima al centro dell’area di rigore con tutto il tempo per calciare! Il tiro viene deviato ancora in angolo. 52? – Caruso ci prova da fuori, Kostic non trattiene ma Oliviero non raggiunge il tempo il pallone per il tap in! 50? – Grandissima azione dell’Italia con Girelli che serve di suola la palla per Oliviero che se la porta avanti con il tacco e fa vedere i cilindri nel motore arrivando fino alla linea di fondo, il cross è ottimo ma non ci sono movimenti altrettanti buoni da parte delle sue compagne.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! Leggi anche: LIVE Serbia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il primo tempo! LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo, le azzurre vogliono il pareggio60' – PALO DELL’ITALIA! Falk sbaglia l’uscita e Cambiaghi l’anticipa, purtroppo per noi il pallone si ferma sul legno. Temi più discussi: Torneo Schweitzer di Mannheim. Italia-Serbia 80-74. A Pasqua contro la Cina (19.30 YouTube); Serbia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming; Serbia-Italia: orario, diretta, formazioni e dove in tv le qualificazioni mondiali in tempo reale; Italia-Serbia Femminile si giocherà all'Arena. LIVE Serbia-Italia 0-3, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 L'Italia domina la prima parte di gara e segna tre gol, con uno annullato ingiustamente per un fuorigioco ... oasport.it Dove vedere Serbia-Italia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioniDove vedere Serbia-Italia femminile, partita di qualificazione ai Mondiali: orario, canale tv, streaming e formazioni. goal.com Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare i play - facebook.com facebook Calcio, Mondiali donne: in campo Serbia-Italia. Segui la DIRETTA Le azzurre affrontano una gara cruciale, giocando fuori casa contro la nazionale balcanica. La sfida si configura come uno snodo cruciale per centrare il primo posto nel Girone ed evitare ... x.com