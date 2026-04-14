LIVE Serbia-Italia 0-3 Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Da oasport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio si sta giocando la partita tra Serbia e Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027. Dopo il primo tempo concluso con un risultato di 0-3, i tifosi attendono con interesse l'inizio del secondo tempo, che è stato appena avviato. Durante il match, si segnalano alcune azioni di pressione da parte delle giocatrici serbe e tentativi di superare la difesa avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? – Rischio di Kostic che dribbla addirittura Glionna che pressava su di lei. 53? – Lenzini serve Girelli che di testa cerca il secondo palo, sospiro di sollievo per Kostic. 53? – Altra occasione per Caruso che viene lasciata liberissima al centro dell’area di rigore con tutto il tempo per calciare! Il tiro viene deviato ancora in angolo. 52? – Caruso ci prova da fuori, Kostic non trattiene ma Oliviero non raggiunge il tempo il pallone per il tap in! 50? – Grandissima azione dell’Italia con Girelli che serve di suola la palla per Oliviero che se la porta avanti con il tacco e fa vedere i cilindri nel motore arrivando fino alla linea di fondo, il cross è ottimo ma non ci sono movimenti altrettanti buoni da parte delle sue compagne.🔗 Leggi su Oasport.it

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