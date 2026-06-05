LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per la partenza da Sorbolo Mezzani

Notizia in breve

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia femminile 2026 con partenza da Sorbolo Mezzani. Il gruppo si è riunito e si sta preparando per il trasferimento. La corsa continua con le atlete in movimento, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La partenza è prevista a breve, con le concorrenti pronte a disputare la giornata di gara. La cronaca si mantiene in diretta, senza variazioni rispetto alla programmazione iniziale.