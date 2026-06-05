LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per la partenza da Sorbolo Mezzani

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia femminile 2026 con partenza da Sorbolo Mezzani. Il gruppo si è riunito e si sta preparando per il trasferimento. La corsa continua con le atlete in movimento, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La partenza è prevista a breve, con le concorrenti pronte a disputare la giornata di gara. La cronaca si mantiene in diretta, senza variazioni rispetto alla programmazione iniziale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 12.46 Il gruppo è schiarato per iniziare il tratto di trasferimento. 12.43 Elisa Balsamo, vincitrice nella frazione di ieri sul traguardo di Brescello, oggi potrebbe toccare quota cinque vittorie in questa edizione della Corsa Rosa. 12.40 Tra circa 20? prenderà il via la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Buongiorno e bentrovati  amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Sorbolo Mezzani-Salice Terme di 159 km. Una frazione che, sulla carta, potrebbe favorire nuovamente le ruote veloci, con l’incognita della salita verso Pietragavina a meno di 30 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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