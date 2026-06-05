Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme | orari percorso tv Elisa Balsamo ancora favorita
La settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si svolge oggi tra Sorbolo Mezzani e Salice Terme. La gara, che non dovrebbe modificare significativamente la classifica generale, ha orari e percorso già definiti. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva. Elisa Balsamo rimane tra le favorite per la vittoria finale. La tappa si svolge senza particolari difficoltà, con un tracciato che favorisce le velociste.
Settima tappa per il Giro d’Italia femminile 2026. In scena oggi la Sorbolo Mezzani-Salice Terme, frazione che non dovrebbe riservare grosse sorprese in chiave classifica generale. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favorite. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.40 PERCORSO. 159,2 chilometri da percorrere, una sola salita, che può essere però decisiva. Primo tratto, molto lungo, tutto pianeggiante. Dopo un centinaio di chilometri le atlete affronteranno il traguardo volante di Zavattarello, già in leggera salita, per poi andare verso il GPM di Pietragavina (9 km al 3.6%). Ascesa tutt’altro che dura, ultimo tratto con pendenze al 5%, ma non dovrebbe assolutamente fare differenze tra le big. 🔗 Leggi su Oasport.it
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