Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi Sorbolo Mezzani-Salice Terme | orari percorso tv Elisa Balsamo ancora favorita

Notizia in breve

La settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si svolge oggi tra Sorbolo Mezzani e Salice Terme. La gara, che non dovrebbe modificare significativamente la classifica generale, ha orari e percorso già definiti. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva. Elisa Balsamo rimane tra le favorite per la vittoria finale. La tappa si svolge senza particolari difficoltà, con un tracciato che favorisce le velociste.