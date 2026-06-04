LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ad Ala è tutto pronto per la partenza della sesta frazione
Oggi ad Ala si è svolta la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è partita questa mattina alle 10, con i ciclisti pronti a percorrere il percorso previsto. La giornata si è svolta senza incidenti rilevanti. I partecipanti continuano il loro percorso lungo il tracciato, mentre gli spettatori sono radunati lungo il percorso per seguire la gara. Ieri la vittoria era andata a un’atleta olandese.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 La tappa di ieri è andata all’olandese Demi Vollering. 13.46 La frazione odierna misura 160 km: si parte da Ala, in provincia di Trento, e si arriva a Brescello, comune situato nel territorio reggiano. 13.43 Dopo le fatiche delle giornate di martedì e ieri, oggi arriva un’altra occasione per le ruote veloci, con l’azzurra Elisa Balsamo che sogna un clamoroso poker. 13.40 Tra circa 20? prenderà il via la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, che toccherà tre regioni: Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Oasport.it
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