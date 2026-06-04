LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ad Ala è tutto pronto per la partenza della sesta frazione

Notizia in breve

Oggi ad Ala si è svolta la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia 2026. La corsa è partita questa mattina alle 10, con i ciclisti pronti a percorrere il percorso previsto. La giornata si è svolta senza incidenti rilevanti. I partecipanti continuano il loro percorso lungo il tracciato, mentre gli spettatori sono radunati lungo il percorso per seguire la gara. Ieri la vittoria era andata a un’atleta olandese.