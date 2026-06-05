Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, sette atlete erano in fuga, ma il gruppo si è avvicinato. Alle 16:32, quattro cicliste, tra cui Persico, Brand, Longo Borghini e Gery, hanno raggiunto le fuggitive. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale con queste variazioni di posizione. La corsa prosegue con un gruppo compatto che si avvicina alle fuggitive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 16.32 Gery, Persico, Brand e Longo Borghini hanno raggiunto le tre fuggitivie. 16.31 Attaccano nuovamente Gery e Persico, da dietro stanno provando a rientrare Brand e Longo Borghini! 16.30 20 km al traguardo, gruppo allungatissimo. 16.28 Riprese dal plotone le due atlete, fuggitive a 9?. 16.27 Gery e Persico hanno aperto un piccolo gap nei confronti nel gruppo. 16.24 Vedremo se nella discesa le tre fuggitive riusciranno a tenre a distanza il gruppo, in cui dovrebbero essere presenti tutte le velociste. 16.21 E’ terminata l’ascesa per Segato, Jackson e Pegolo, adesso una lunga discesa porterà al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette al comando, ma il gruppo è vicino

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