LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque al comando ma il gruppo è vicino
Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che presenta oltre 1600 metri di dislivello ancora da percorrere. Cinque corridori sono in testa alla corsa, mentre il gruppo si mantiene a breve distanza. La classifica generale si aggiorna in tempo reale e i ciclisti stanno affrontando le ultime fasi della tappa. La gara prosegue con un ritmo serrato, e gli atleti cercano di consolidare le proprie posizioni in vista della conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.33 Rimangono da affrontare oltre 1600 metri di dislivello. 14.30 Situazione molto interessante in corsa. Il gruppo ha solo 1’10” di svantaggio dai fuggitivi e questo potrebbe invogliare altri corridori ad attaccare, magari sulla prima salita di giornata. 14.27 I battistrada, sapendo che nelle fasi finali il gruppo andrà a velocità folli, non stanno forzando troppo in questa parte. L’obiettivo dei cinque è quello di arrivare con tante energie almeno fino alla prima ascesa, per poi cercare di ampliare il più possibile il distacco dal plotone 14.24 Sono rimaste undici le squadre in corsa con ancora tutti i corridori presenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando della corsa, ma in gruppo non c’è paceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in dodici davanti, ma il gruppo è vicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14.
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Dodicesima Tappa x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque al comando, ma il gruppo è vicinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14.27 I battistrada, sapendo che nelle fasi finali il gruppo andrà ... oasport.it
Giro d’Italia in diretta, 12° tappa: in 5 in fuga verso Novi Ligure con quasi 2 minuti di vantaggioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it