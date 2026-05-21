LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque al comando ma il gruppo è vicino

Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che presenta oltre 1600 metri di dislivello ancora da percorrere. Cinque corridori sono in testa alla corsa, mentre il gruppo si mantiene a breve distanza. La classifica generale si aggiorna in tempo reale e i ciclisti stanno affrontando le ultime fasi della tappa. La gara prosegue con un ritmo serrato, e gli atleti cercano di consolidare le proprie posizioni in vista della conclusione.

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