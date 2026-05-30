Sette corridori sono in fuga al comando, con il gruppo che si avvicina a circa un minuto di distanza. Tra i fuggitivi si distinguono Jack Haig, della Ineos, e Larry Warbasse, della Tudor. La corsa prosegue senza che nessuno dei fuggitivi sia ancora riuscito a creare un divario significativo. La gara si svolge nel tratto centrale della tappa, con il gruppo che mantiene un ritmo costante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.50 fra i fuggitivi incuriosisce la presenza di Jack Haig della Ineos e Larry Warbasse della Tudor. Scopriremo solo con lo svolgere della tappa se i due gregari hanno avuto via libera per una giornata alla ricerca della vittoria di tappa o se invece il loro movimento è in funzione della tattica della squadra. Ricordiamo che La Ineos ha in classifica Arensmann e la Tudor ha invece Storer. 13.48 Fra i grandi protagonisti di questo Giro c’è senz’altro Andreas Leknessund. Il campione nazionale norvegese è partito all’attacco in tantissime tappe, senza mai però riuscire a trovare il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette fuggitivi al comando, ma il gruppo li tiene sotto tiro

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