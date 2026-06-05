LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la settima frazione

Notizia in breve

Oggi è partita ufficialmente la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Attualmente, sono ancora in corsa 135 atlete su tutte le partecipanti della gara. La tappa è in corso e vengono aggiornati i risultati in tempo reale. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, con le concorrenti che proseguono lungo il percorso. La gara continua con le cicliste che affrontano le diverse asperità del percorso, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi.