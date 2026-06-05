LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la settima frazione

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi è partita ufficialmente la settima tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Attualmente, sono ancora in corsa 135 atlete su tutte le partecipanti della gara. La tappa è in corso e vengono aggiornati i risultati in tempo reale. La classifica generale si aggiorna di conseguenza, con le concorrenti che proseguono lungo il percorso. La gara continua con le cicliste che affrontano le diverse asperità del percorso, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE 13.13 Sono 135 le atlete ancora in gara in questa edizione del Giro d’Italia femminile. 13.10 Margau Vigié (Team Visma Lease a bike) non ha preso il via. 13.07 Per i primi 100 km il percorso sarà totalmente pianeggiante. 13.04 Oggi si arriva a Salice Terme, frazione di Godiasco di Salice Terme, in provincia di Pavia. 13.01 Partita ufficialmente la settima tappa! 12.58 La frazione che sta per iniziare misura 159 km. 12.55 Dopo 125,4 km il gruppo affronterà lo sprint intermedio di Zavattarello. 12.52 Balsamo comanda la classifica della maglia rossa con 152 punti, 97 di vantaggio sull’irlandese Lara Gillespie, seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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